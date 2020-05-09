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Dagens Nyheter: После Второй мировой войны Восточную Европу поглотило новое чудовище

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  • 9.05.2020, 15:45
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Dagens Nyheter: После Второй мировой войны Восточную Европу поглотило новое чудовище

Тоталитаризм все еще не умер.

В эту субботу Владимир Путин собирался отметить 75-летие победы во Второй мировой войне большим военным парадом в Москве. Танки и солдаты действующей армии должны были приветствовать президента. Приехали бы Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон, чтобы выразить благодарность от лица Китая и Франции. Но эпидемия коронавируса помешала этой церемонии, так что пришлось заменить ее на авиационное шоу, пишет шведское издание Dagens Nyheter (перевод - inosmi.ru).

Путин вспоминает о Советском Союзе, когда ему это удобно, и особенно часто речь идет о Великой Отечественной войне против нацизма. Жертвы, принесенные тогда, должны добавлять чести и прав нынешней России.

Российский лидер с удовольствием использует историю как оружие, даже если ему приходится ее подделывать. Сейчас он защищает пакт Сталина с Гитлером о разделе Польши, заключенный в начале Второй мировой войны. Лишь когда Германия в 1941 году напала на СССР, нацизм стал врагом коммунизма.

Ни в коем случае нельзя преуменьшать вину нацистской Германии во Второй мировой войне. Примерно 36 миллионов европейцев были убиты, и намного больше половины из них были советскими гражданами. Оккупация и агрессия несли ужас по всему континенту. Антисемитизм стал одним из краеугольных камней идеологии Гитлера, и уничтожение евреев, поставленное на поток, стало преступлением, которому нет аналогов в истории человечества. Преследовали также цыган, гомосексуалов и множество других групп населения.

После этого Европа лежала в руинах, царила атмосфера безнадежности и нищета, истощенные беженцы отчаянно пытались построить жизнь заново. Но гитлеровская Германия потерпела полное поражение. Западным демократиям и экономикам удалось отстроиться заново и расцвести при помощи и под защитой американцев.

К сожалению, на востоке все было не так. Там война тоже закончилась в 1945 году — но не совсем. Тоталитаризм не умер — напротив, чудовищная коммунистическая диктатура Сталина вышла из войны сильнее, чем прежде. Польша, Чехословакия, Венгрия и многие другие стали государствами-марионетками Кремля и его буферной зоной. В то время как одна половина Европы освободилась, другая попала в рабство.

В Восточной Европе «послевоенные годы, конечно, были мирными по сравнению с тем, что происходило раньше, но только благодаря незваному гостю — Красной Армии: это было похоже на спокойствие во внутреннем дворе тюрьмы, поддерживаемое танками», — написал историк Тони Джадт (Tony Judt) в своей книге «После войны» (Postwar).

Жители стран Варшавского договора регулярно восставали против советской тирании и ее марионеточных режимов: в ГДР — в 1953 году, в Венгрии — в 1956 году. Пражская весна в Чехословакии случилась в 1968 году, в Польше было восстание в 1980-1981. Бунты подавлялись с помощью армии. Прямо посреди Берлина возвели стену, чтобы люди не могли сбежать из тюремного лагеря коммунизма.

А дома Сталин продолжал без остановки казнить противников, или, вернее, всех, кто вставал у него на пути. Его последователи тоже отправляли диссидентов в ГУЛАГи или запирали их в психиатрических больницах. У полиции безопасности ГДР Штази с ее системой доносчиков с миллионом агентов были менее известные аналоги по всей остальной Восточной Европе.

Братская диктатура в Китае, копия сталинизма, созданная Мао, также родилась из Второй мировой войны при охотном содействии Советского Союза. В общем и целом во имя коммунизма было убито минимум 100 миллионов человек, и это гораздо больше, чем за всю войну.

Через три четверти века после того, как установился мир, в Европе продолжает жить отвращение к нацизму и его безграничным преступлениям. Это не никогда не должно повториться. Но никто не должен забывать и пришедшее вслед за ним чудовище коммунизма.

Путин назвал распад Советского Союза после падения Берлинской стены «геополитической катастрофой». Это насмешка над жертвами тоталитаризма.


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