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Матч первой лиги Беларуси перенесли из-за подозрения на коронавирус у игрока

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  • 9.05.2020, 16:11
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Матч первой лиги Беларуси перенесли из-за подозрения на коронавирус у игрока
Иллюстрационное фото

Всем игрокам, тренерам и работникам команды будут проведены тесты на COVID-19.

В дзержинском «Арсенале» подтвердили информацию о том, что у одного из игроков подозрение на коронавирус. Однако имя футболиста не называют, так как диагноз пока не подтвержден, сообщает корреспондент Tribuna.com.

Как рассказали в клубе, игрок почувствовал недомогание в пятницу утром. У него была высокая температура и ломота. При этом потери обоняния не было. В обычное время он бы просто обратился к врачу, но сейчас в клубе решили перестраховаться и сообщили в федерацию, которая и приняла решение перенести матч.

Сейчас тренировки «Арсенала» отменены. Занятий не будет до тех пор пока не придут результаты анализа футболиста. Он должен быть в понедельник. Кроме того на следующей неделе всем игрокам, тренерам и работникам команды будут проведены тесты на COVID-19.


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