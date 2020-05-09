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До +24 ожидается в Беларуси 10 мая

  • 9.05.2020, 16:13
До +24 ожидается в Беларуси 10 мая

Осадки маловероятны.

10 мая территория Беларуси будет находиться под влиянием тёплой воздушной массы, поступающей из Западной Европы, сообщает euroradio.fm со ссылкой на “Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды”.

Опасных метеорологических явлений не прогнозируется, осадки также маловероятны. Ожидается переменная облачность. Ветер западной четверти умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 до +8, максимальная днём — от +17 до +24 градуса.


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