До +24 ожидается в Беларуси 10 мая 9.05.2020, 16:13

Осадки маловероятны.

10 мая территория Беларуси будет находиться под влиянием тёплой воздушной массы, поступающей из Западной Европы, сообщает euroradio.fm со ссылкой на “Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды”.

Опасных метеорологических явлений не прогнозируется, осадки также маловероятны. Ожидается переменная облачность. Ветер западной четверти умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 до +8, максимальная днём — от +17 до +24 градуса.