Ученые объяснили, почему некоторые продукты заставляют нас переедать 2 9.05.2020, 16:14

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Вредная еда и напитки издавна соблазняют людей по всему миру.

И с каждым годом их негативное влияние на здоровье повсеместно лишь увеличивается. Однако ученые, похоже, разгадали, почему нас так манит этот «запретный плод», сообщает cheltv.ru.

Как оказалось, все дело в биологических процессах. Так, в Институте исследования метаболизма Общества Макса Планка, заинтересовавшись этим вопросом, провели исследование. Был поставлен опыт на мышах, которых буквально «подсадили» на блюда из фритюра. В результате, через некоторое время, подопытные перестали себя контролировать и начали сильно переедать.

Изучая, почему это случилось, специалисты выяснили, что любителями жареного и жирного мышей сделали так называемые ноцицептивные нейроны, которые расположены в области гипоталамуса. Активность их многократно увеличивалась после поедания такой пищи. Причем дальнейшее исследование, как пишет издание “Популярная механика”, показало, что именно они блокировали нервные клетки, подающие мозгу сигнал о сытости. В результате это приводило к практически ничем не контролируемому перееданию.

Тем не менее, как отмечают эксперты, у них все еще недостаточно информации. Например, не ясно, как люди могут ограничивать поедание вредного, если механизмы реакции на поступающие жиры-липиды у мышей и у человека одинаковы? Пока ученые не нашли связь, однако их работа значительно продвинет исследования в области здорового питания и борьбы с ожирением.