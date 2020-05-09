На крупнейшем золотодобывающем предприятии РФ зафиксирована вспышка коронавируса 9.05.2020, 17:01

Только за последние сутки выявлено 82 случая.

В Красноярском крае зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции среди сотрудников золотодобывающего предприятия. На расположенном в Северо-Енисейском районе АО "Полюс-Красноярск" подтверждено 89 случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщила в субботу, 9 мая, пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, передает DW.

При этом только за последние сутки выявлено 82 случая, указало ведомство. Речь идет о работниках Олимпиадинского ГОК, являющегося крупнейшим добывающим активом группы "Полюс-Красноярск", передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании. По этой информации, результаты тестов пока предварительные, проводится повторное тестирование. В "Полюсе" также сообщили, что работа горно-обогатительного комбината продолжается.

Около половины заболевших являются жителями Красноярского края. Состояние всех инфицированных удовлетворительное, они изолированы. В настоящее время продолжается тестирование всех работников АО "Полюс Красноярск" на коронавирус, вызывающий нетипичную пневмонию COVID-19.

"Все работники в вахтовых поселках разделены на малочисленные группы, которые не пересекаются между собой. В случае если у кого-то из сотрудников COVID-тест дает положительный результат, всю группу изолируют в специальных карантинных помещениях, а самого сотрудника отправляют на лечение", - сообщили в "Полюсе".

С апреля проводится тестирование перед отправкой на вахту

При этом с апреля все сотрудники компании перед отправкой на вахту проходят обязательное лабораторное тестирование на коронавирусную инфекцию, допуск на комбинат осуществляется при отрицательном результате и отсутствии признаков заболевания. Предварительно положительные результаты показало сплошное тестирование всех работников компании и сотрудников подрядных организаций, указывается далее.

По официальным данным, в России SARS-CoV-2 выявлен у 198 676 человек, из них 10 817 человек получили положительный результат за последние сутки. 1827 человек скончались от последствий коронавирусной инфекции, почти 32 тысячи выздоровели, сообщает официальный сайт Стопкоронавирус.рф.