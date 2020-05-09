закрыть
9 мая 2020, суббота, 18:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На крупнейшем золотодобывающем предприятии РФ зафиксирована вспышка коронавируса

  • 9.05.2020, 17:01
На крупнейшем золотодобывающем предприятии РФ зафиксирована вспышка коронавируса

Только за последние сутки выявлено 82 случая.

В Красноярском крае зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции среди сотрудников золотодобывающего предприятия. На расположенном в Северо-Енисейском районе АО "Полюс-Красноярск" подтверждено 89 случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщила в субботу, 9 мая, пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, передает DW.

При этом только за последние сутки выявлено 82 случая, указало ведомство. Речь идет о работниках Олимпиадинского ГОК, являющегося крупнейшим добывающим активом группы "Полюс-Красноярск", передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании. По этой информации, результаты тестов пока предварительные, проводится повторное тестирование. В "Полюсе" также сообщили, что работа горно-обогатительного комбината продолжается.

Около половины заболевших являются жителями Красноярского края. Состояние всех инфицированных удовлетворительное, они изолированы. В настоящее время продолжается тестирование всех работников АО "Полюс Красноярск" на коронавирус, вызывающий нетипичную пневмонию COVID-19.

"Все работники в вахтовых поселках разделены на малочисленные группы, которые не пересекаются между собой. В случае если у кого-то из сотрудников COVID-тест дает положительный результат, всю группу изолируют в специальных карантинных помещениях, а самого сотрудника отправляют на лечение", - сообщили в "Полюсе".

С апреля проводится тестирование перед отправкой на вахту

При этом с апреля все сотрудники компании перед отправкой на вахту проходят обязательное лабораторное тестирование на коронавирусную инфекцию, допуск на комбинат осуществляется при отрицательном результате и отсутствии признаков заболевания. Предварительно положительные результаты показало сплошное тестирование всех работников компании и сотрудников подрядных организаций, указывается далее.

По официальным данным, в России SARS-CoV-2 выявлен у 198 676 человек, из них 10 817 человек получили положительный результат за последние сутки. 1827 человек скончались от последствий коронавирусной инфекции, почти 32 тысячи выздоровели, сообщает официальный сайт Стопкоронавирус.рф.


популярное за неделю

Мнение

Дзень забытых пераможцаў
Дзень забытых пераможцаў Уладзімір Халіп
Масочный режим
Масочный режим Ирина Халип
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва