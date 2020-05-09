В Берлине над Бранденбургскими воротами появилось белорусское слово «дзякуй»4
- 9.05.2020, 17:06
- 1,497
Таким образом немцы поблагодарили всех тех, кто освободил Европу от фашистской экспансии.
8 мая на Бранденбургских воротах в Берлине высветилось слово "спасибо" на восьми языках, в том числе и на белорусском. Таким образом организация Kulturprojekte Berlin поблагодарила всех тех, кто освободил Европу от фашистской экспансии, передает euroradio.fm.
"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин через 75 лет хотел бы поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", — говорится в заявлении авторов акции.
Помимо белорусского языка, на воротах появился французский, польский, украинский, русский, английский, немецкий и другие. Помнить и быть благодарным можно и без парада...