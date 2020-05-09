В Берлине над Бранденбургскими воротами появилось белорусское слово «дзякуй» 4 9.05.2020, 17:06

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Таким образом немцы поблагодарили всех тех, кто освободил Европу от фашистской экспансии.

8 мая на Бранденбургских воротах в Берлине высветилось слово "спасибо" на восьми языках, в том числе и на белорусском. Таким образом организация Kulturprojekte Berlin поблагодарила всех тех, кто освободил Европу от фашистской экспансии, передает euroradio.fm.

"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин через 75 лет хотел бы поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", — говорится в заявлении авторов акции.

Помимо белорусского языка, на воротах появился французский, польский, украинский, русский, английский, немецкий и другие. Помнить и быть благодарным можно и без парада...