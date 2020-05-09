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Google и Facebook оставят сотрудников «на удаленке» до конца года

  • 9.05.2020, 17:14
Google и Facebook оставят сотрудников «на удаленке» до конца года

Такое решение компании приняли из-за коронавируса.

Компании Google и Facebook из-за пандемии коронавируса планируют оставить большинство сотрудников на удаленной работе до конца года. Соответствующие письма компании разослали своим сотрудникам, сообщает ВВС.

Так, руководство Google разослало сотрудникам письмо, в котором сказано, что они будут работать в удаленном режиме по меньшей мере до октября 2020 года, а, возможно, и до начала 2021 года.

Однако часть сотрудников сможет вернуться в офисы уже в июне. Но это касается только специалистов, чье присутствие на рабочем месте необходимо для бесперебойной работы информационных систем.

К подобному решению пришли и в Facebook. Компания объявила о том, что сотрудники могут оставаться дома до конца 2020 года.

Большая часть офисов компании откроется не ранее 6 июля. В то же время представитель Facebook отметила, что пока еще не решено, каких сотрудников попросят выйти на работу в офис. В офисах будут введены усиленные меры безопасности, чтобы избежать вспышки заболевания.


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