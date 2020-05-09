«Скорые» массово забирают минчан с подозрением на коронавирус 9.05.2020, 17:24

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Фото сделаны в течение нескольких последних часов.

Новые фото из Минска, полученные от читателей телеграм-канала “Баста!” в течение нескольких последних часов. Голодеда, 11, Долгиновский тракт, 39, Игуменский тракт, 34, Колесникова, 18, Либкнехта, 63, Люксембург, 92, Орловская, 86, Руссиянова, 18.

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