Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии будет писать для кремлевского пропагандистского СМИ 9.05.2020, 17:52

Фото: ROLAND SCHLAGER / EPA / ТАСС

В 2018 году приглашение Путина на свадьбу вызвало критику в Австрии.

Бывшая руководительница МИД Австрии Карин Кнайссль будет писать авторские колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today. Об этом в Twitter написала главный редактор RT Маргарита Симоньян, передает gordonua.com.

"Та самая экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, с которой на ее свадьбе танцевал [президент России Владимир] Путин, теперь будет писать для нас авторские колонки", – говорится в сообщении.

Кнайссль вышла замуж за немецкого финансиста Вольфганга Майлингера 18 августа 2018 года. На свадьбу Кнайссль пригласила Путина. Он подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Также на свадьбе министра иностранных дел Австрии присутствовал казачий хор.

Приглашение Путина на свадьбу вызвало критику в Австрии. В интервью изданию Deutsche Welle Кнайссль заявила, что не жалеет о приглашении.