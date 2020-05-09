В Бобруйском колледже подтвердили коронавирус 9.05.2020, 18:02

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Студентов просят не выходить из своих блоков.

В телеграм-канале «сидим дома с отчислено» появилась информация о том, что в одном из общежитий Бобруйского государственного колледжа зафиксирован случай коронавируса.

Как удалось выяснить редакции Могилев Онлайн, заразился один из студентов «Бобруйского государственного колледжа имени А.Е. Ларина», что подтвердил директор этого учебного заведения.

По предварительным данным, заболевшего молодого человека забрали из общежития 4 мая. Через 2 дня, 6 мая, студентов попросили не выходить из своих блоков, а в магазин ходить только в перчатках и масках.

Колледж продолжает работать в штатном режиме. На карантин, по словам директора колледжа, закрыт только 4-й этаж общежития: студенты, живущие там на пары не ходят.

Напомним, что всего пару дней назад в Бобруйске ввели экстренные дополнительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Ограничили проведение массовых мероприятий, свадеб, похорон и поминок, закрыли ночные заведения, увеличили количество общественного транспорта в часы пик и запретили торговать на улице.