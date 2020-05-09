Коронавирус может «похоронить» газопроводы Путина 1 9.05.2020, 18:22

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РФ при реализации проектов газопроводов не учитывала их экономическую составляющую.

Пандемия коронавируса может помешать России достроить газопровод в обход Украины "Северный поток-2". Такое мнение в ходе видеоконференции, организованной Международным центром перспективных исследований (МЦПД) и представительством фонда Ганса Зайделя в Украине, высказал заведующий отделом энергетической и техногенной безопасности Национального института стратегических исследований Александр Суходоля, передает apostrophe.ua.

По его словам, Россия при реализации проектов обходных газопроводов долгое время не учитывала их экономическую составляющую.

"Россия готова коррумпировать западных политиков столько, сколько нужно, для того, чтобы построить эти потоки", - сказал Суходоля.

Однако на мировых рынках изменилась ситуация. Во-первых, по словам эксперта, Россия проспала сланцевую революцию, которая создала для нее нового конкурента на внешних рынках – США: "И "Северный поток" забуксовал только в тот момент, когда США занялись непосредственным выходом на европейский рынок".

Кроме того, прилетел "черный лебедь" коронавируса, который обрушил цены на энергоносители.

"И потенциал российского коррумпирования резко упал. И, возможно, произойдет такая ситуация – возможно, она уже есть – когда эти потоки просто будут генерировать постоянные убытки. Учитывая другие аспекты, это может помочь нам убедить Европу и еще кое-кого, отказаться, по крайней мере, от "Северного потока-2" и достройки и расширения "Турецких потоков", - резюмировал Александр Суходоля.