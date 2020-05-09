Завтра в Беларуси изменятся цены на бензин 1 9.05.2020, 18:35

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Снова на одну копейку.

С начала 2020 года в Беларуси ожидается четырнадцатое изменение цен на топливо. С 10 мая цены на бензин и «дизель» вновь уменьшатся на одну копейку, передает av.by.

Как сообщает пресс-служба «Белнефтехима», стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,68 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,78 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,00 руб., ДТ — 1,78 руб.

Напомним, в начале апреля белорусы оформили петицию, в которой попросили руководство концерна изменить цены на топливо для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально падению расценок на нефть. За 24 дня под обращением подписались 4 278 человек.