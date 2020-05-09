Ученые оценили влияние климата на распространение коронавируса 9.05.2020, 18:42

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Ученые проанализировали более 375 600 подтвержденных случаев COVID-19 в 144 геополитических зонах.

Климатические условия не влияют на активность распространения коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal, передает ria.ru.

Ученые проанализировали более 375 600 подтвержденных случаев COVID-19 в 144 геополитических зонах. Специалисты сравнили динамику заражения с 20 по 27 марта с учетом таких факторов, как широта, температура, влажность. Кроме того, учитывалось принятие мер по борьбе с распространением заболевания в течение периода воздействия (с 7 по 13 марта).

Исследователи не обнаружили значимой зависимости между широтой или температурой и эпидемическим ростом COVID-19, но выявили слабую связь между влажностью и снижением передачи. Они пришли к выводу, что гораздо большее влияние на ситуацию оказали введенные ограничения, такие как закрытие школ, физическое дистанцирование и меры общественного здравоохранения.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,6 миллиона зараженных, из которых около 254 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.