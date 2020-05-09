Bloomberg: Сбор тысяч зрителей на парад в Минске неизбежно приведет к распространению COVID-19 9.05.2020, 19:07

Лукашенко уже сделал Беларусь чужой среди стран, которые борются с распространением болезни.

«Беларусь проводит военный парад, бросая вызов страхам своих соседей», - пишет Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что, игнорируя предупреждения о риске распространения коронавируса (в среднем 800 новых случаев в день), Лукашенко вызвал войска в Минск для парада, в то время как соседние страны, включая Россию, изменили свои планы, так как сбор тысяч зрителей неизбежно приведет к распространению болезни.

«Лукашенко уже сделал Беларусь чужой среди стран, которые борются с распространением болезни, отказываясь закрывать магазины и предприятия», - пишет Bloomberg.