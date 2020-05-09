Известный российский блогер: Лукашенко, ты ничтожество! 9.05.2020, 19:24

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Дмитрий Иванов прокомментировал непропуск «скорой» во время репетиции парада.

Популярный российский блогер Дмитрий Иванов (kamikadzedead) прокомментировал на своем канале в YouTube репетицию парада в Минске, на которой не пропустили скорую помощь.

- Не забываем про Беларусь. Там плешивый диктатор, но с усами, не надо путать с нашим (российским - прим.), устраивает парад. И плевать на то, что карета скорой помощи не может проехать. Причем везут, очевидно, коронавирусного больного, потому что водитель в кое-какой защитной форме, - отмечает Дмитрий Иванов.

- Лукашенко, ты ничтожество! Все, кто тебя хвалит за что-то, полоумные ненормальные идиоты. Беларусь в оккупации фашиствующего таракана, - резюмировал популярный блогер.