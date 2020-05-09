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Зеленский раскрыл ожидания от Саакашвили

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  • 9.05.2020, 19:22
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Зеленский раскрыл ожидания от Саакашвили

Президент Украины рассказал о новой роли бывшего президента Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой роли бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в украинском правительстве и раскрыл свои ожидания после его назначения. Об этом в субботу, 9 мая, сообщает «Укринформ».

Украинский лидер заявил, что в ближайшие месяцы хотел бы наблюдать положительные результаты работы Саакашвили в стране. По его мнению, в Грузии во время президентства Саакашвили значительно уменьшилось количество коррупционных махинаций и была создана современная таможня.

Уточняется, что в Украине бывший грузинский глава занял пост председателя исполнительного комитета реформ страны. Он будет заниматься вопросами таможни и дерегуляции бизнеса — отменой или сокращением государственного регулирования в данной сфере.

«Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других — и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь — реформа таможни», — отметил Зеленский. Кроме того, он добавил, что Саакашвили имеет «достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами», что поможет Украине реформироваться в правильном направлении и как можно быстрее.


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