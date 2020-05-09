«Процентов 80 людей слегли с пневмониями» 3 9.05.2020, 20:16

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Коронавирус распространяется в исправительных колониях «Витьба» и «Новосады».

"Процентов 80% слегло с пневмонией. Тестов никому не делалось. Лечения нет". Коронавирус распространяется в исправительных колониях "Витьба" и "Новосады", передает телеграм-канал “Баста!”.

"Исправительная колония №3 в поселке Витьба, Витебский район, Бабиничский сельсовет. Ездил сам лично. Там карантин ввели, но свидания были разрешены, передачи. А сейчас ни передач, ничего. Людей 80% слегло с пневмонией. Тестов никому не делалось. Лечения нет.

Какую-то информацию получить оттуда не просто проблематично, а очень тяжело сейчас", - рассказал один из источников.

"Я общаюсь с заключенными, которые отбывают наказание в деревне Новосады, Борисовский район, исправительная колония №14. Передачи не передают, родители стоят под Новосадами с сумками. Отоварки тоже не работают. Люди болеют, лежат в санчасти, но санчасть же не резиновая, поэтому лежат и в отрядах. Так сейчас везде, не только в Новосадах", - сообщил минчанин, знакомые которого сидят в колонии №14.

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