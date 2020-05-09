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Белорусская гимнастка о параде: У меня не складывается логика этих действий

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  • 9.05.2020, 20:51
  • 1,576
Белорусская гимнастка о параде: У меня не складывается логика этих действий

Ветераны – это основная часть людей, которая подвержена вирусу.

Гимнастка Екатерина Галкина, у которой был обнаружен коронавирус, в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделилась мнением о проведении парада.

– Правильно ли сейчас парад проводить?

– Нет, я считаю, что неправильно. Потому что парад – это, в основном, для ветеранов. А ветераны – это основная часть людей, которая подвержена этому вирусу. Делать парад просто для людей – это просто переносить этот вирус. У меня не складывается именно логика этих действий, – сказала Галкина.


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