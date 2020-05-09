Дипломата, заподозренного в доставке яда в Прагу, назвали сотрудником ФСБ 9.05.2020, 21:05

О его приезде чешские спецслужбы предупредило анонимное сообщение.

Российский дипломат, заподозренный властями Чехии в перевозке в страну опасного яда рицина, был сотрудником ФСБ. О его приезде чешские спецслужбы предупредило анонимное сообщение. В нём утверждалось, что россиянин мог везти с собой два яда, а не один. Об этом пишет пражская газета Lidové noviny, передает svoboda.org.

В конце апреля журнал "Респект" сообщил о прибытии в Прагу российского дипломата с рицином в багаже. Источники издания сообщили, что он мог быть агентом российских спецслужб. Чешская контрразведка подозревала, что Москва может планировать атаку на муниципальных чешских политиков. Под охрану были взяты мэры двух пражских районов и самой Праги.

По данным Lidové noviny, дипломат, о котором предупредили спецслужбы, был сотрудником ФСБ под прикрытием. Он прибыл в город 14 марта. В аэропорту его встретил сотрудник службы безопасности российского посольства. В анонимном сообщении утверждалось, что он мог везти с собой два яда, а не один. Вместе с рицином он мог перевозить и токсичный сакситоксин.

Однако действительно ли он доставил эти яды — неизвестно. По утверждению газеты, россиянин до сих пор может находиться на территории Чехии, так как его не за что объявлять персона нон грата. А публикации в СМИ о его появлении в республике поставили власти страны в неудобную ситуацию, потому что они не могут доказать, что он действительно представлял для кого-либо опасность.