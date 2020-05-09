Врач из Гомеля: Работаем сутками, на сон времени нет, с каждым днем нагрузки все больше и больше 1 9.05.2020, 22:28

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В Гомеле остались только три «чистые» больницы.

В Гомеле остались только три "чистые" больницы. Врач из областного центра рассказал о своей работе и "доплатах за Covid-19", которые обещал Минздрав, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Среди врачей появилась фраза "чистая больница", - говорит медик. - Чистая больница - это больница без коронавирусных больных. Таких чистых больниц или отделений в Гомеле очень мало. На данный момент это: Гомельский областной клинический кардиологический центр, Гомельский областной клинический онкологический диспансер и областной роддом. Все остальные больницы забиты коронавирусными больными.

Та мизерная защита, которой нас обеспечивают - это очень мало, слышал, что в регионах еще хуже. Скорая в некоторых городах ездит на вызов, а перед входом на станцию снимают костюм и вешают под лампы кварцевания, чтобы не заносить инфекцию. То есть у них только один костюм, только для выездов. В обычных защитных халатах на вирус или на подозрение не поедут. Но маску одевают обязательно – одноразовую, по 200 раз.

За работу с Covid-19 врачам доплачивают, но в реальности все не так просто. Например, фельдшер должен получить 2000 рублей в доплату к зарплате. Но это – только в том случае, если бы он все время контактировал с положительными. Берут эти 2000 рублей и делят на количество часов и на ставку, Выходит, например, 160 часов. Затем это число умножают на количество часов в смене 12. Получается так: 2000 разделить на 160 и умножить на 12. Выходит 150 рублей. Если фельдшер две смены за месяц возил одного коронавирусного больного, то платят 300 рублей.

Работаем сутками, на сон времени нет, с каждым днем нагрузки всё больше и больше".

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