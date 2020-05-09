В Москве загорелась больница для пациентов с коронавирусом 9.05.2020, 21:18

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Иллюстрационное фото

Проводится эвакуация людей из больницы.

На севере Москвы произошел пожар в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где лежат пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного здания Городской больницы №50 на улице Вучетича, 21. Что горит и площадь пожара выясняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Согласно предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Сейчас проводится эвакуация людей из больницы.