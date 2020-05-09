Пожар в московской больнице для инфицированных коронавирусом попал на видео 9.05.2020, 21:53

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Пожарные эвакуировали пациентов и персонал больницы.

В субботу, 9 мая, в Москве произошел пожар в больнице Спасокукоцкого, где принимают больных коронавирусом.

Как сообщает Интерфакс, пожарные эвакуировали пациентов и персонал больницы.

Информированный источник сообщил, что возгорание произошло на первом этаже урологического корпуса, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Причиной пожара называют возгорание личных вещей.

В результате возгорания погиб один человек, сообщает РИА Новости.