Спутники Илона Маска пролетели над Рогачевом?6
- 9.05.2020, 22:00
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Семейная пара сняла загадочные огни в ночном небе.
В ночь с 6 на 7 мая семья Буяновых из Рогачева стала свидетелем необычного явления.
На кадрах хорошо видно, как длинная цепочка огней плывет в ночном небе над городом. Как пишет slova.by, супруги предполагают, что им удалось заснять спутники компании SpaceX.
Первые спутники Илон Маск начал запускать в мае 2019 года. К концу года на орбиту вышли 120 космических тел. Их часто наблюдают в небе в разных уголках планеты.