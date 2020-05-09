закрыть
9 мая 2020, суббота, 23:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спутники Илона Маска пролетели над Рогачевом?

6
  • 9.05.2020, 22:00
  • 2,382
Спутники Илона Маска пролетели над Рогачевом?

Семейная пара сняла загадочные огни в ночном небе.

В ночь с 6 на 7 мая семья Буяновых из Рогачева стала свидетелем необычного явления.

На кадрах хорошо видно, как длинная цепочка огней плывет в ночном небе над городом. Как пишет slova.by, супруги предполагают, что им удалось заснять спутники компании SpaceX.

Первые спутники Илон Маск начал запускать в мае 2019 года. К концу года на орбиту вышли 120 космических тел. Их часто наблюдают в небе в разных уголках планеты.


популярное за неделю

Мнение

Дзень забытых пераможцаў
Дзень забытых пераможцаў Уладзімір Халіп
Масочный режим
Масочный режим Ирина Халип
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва