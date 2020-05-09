Спутники Илона Маска пролетели над Рогачевом? 6 9.05.2020, 22:00

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Семейная пара сняла загадочные огни в ночном небе.

В ночь с 6 на 7 мая семья Буяновых из Рогачева стала свидетелем необычного явления.

На кадрах хорошо видно, как длинная цепочка огней плывет в ночном небе над городом. Как пишет slova.by, супруги предполагают, что им удалось заснять спутники компании SpaceX.

Первые спутники Илон Маск начал запускать в мае 2019 года. К концу года на орбиту вышли 120 космических тел. Их часто наблюдают в небе в разных уголках планеты.