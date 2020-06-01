Врач Александр Лобан: В сельской местности COVID-19 распространяется бесконтрольно 1 1.06.2020, 7:38

3,655

Александр Лобан

Фото: harodniaspring.org

Достаточно появиться одному инфицированному — и сразу возникнет серьезный очаг.

В Гродненской области обострилась ситуация с коронавирусом. Недавно от COVID-19 умер главный патологоанатом Гродненской области. В Гродно также зафиксирован самый «молодой» пациент с коронавирусом: опасной болезнью заразился 23-дневный младенец.

Все чаще поступают сведения о том, что вирус распространяется среди чиновников облисполкома и о новых вспышках инфекции на «Гродно-Азот».

Ситуацию с эпидемией коронавируса Charter97.org прокомментировал врач из Гродно Александр Лобан.

- Вы недавно написали в своем «ковид»-блоге о том, что мы сейчас находимся «на невидимой войне». Какие потери мы на ней несем?

- Что касается развития ситуации с эпидемией COVID-19 в Беларуси и «цифр» Минздрава, я еще 30 апреля сказал, что ведомство не будет переходить условную психологическую границу в «тысячу новых заражений» за день.

Объективный анализ позволяет говорить, что эта «граница» уже давно пройдена. Об этом свидетельствуют и «проколы» самих властей. Довольно давно были опубликованы фотографии, где Лукашенко на пресс-конференции махал совершенном другим графиком, чем озвучиваемые в то время данные Минздрава. На нем уже тогда было видно, что мы имеем намного больше тысячи зараженных в день.

Прошли недели, но Минздрав дает все такие же цифры - будто бы мы «вышли на плато». Я в это не верю. Без достаточных ограничительных мер просто так на плато не выходят нигде в мире.

Цифры Минздрава по смертности вообще не комментируются уважающими себя людьми, это сказки для совсем наивных.

- Если достоверных цифр нет, то какие факты могут указывать на настоящий размах эпидемии в Беларуси?

- В последнее время я все чаще сталкиваюсь с сообщениями о том, что эпидемия дошла до деревень. Здесь важно отметить важный момент: в белорусской сельской местности COVID распространяется бесконтрольно. Достаточно появиться одному инфицированному - как там возникнет серьезный очаг.

Я стараюсь придерживаться режима самоизоляции, но недели полторы назад мне пришлось проехаться по агрогородкам Гродненской области. Там я маску видел только на одной продавщице в магазине. А так люди сидят вместе, общаются, руки пожимают, пьют компаниями. Никаких мер предосторожности не соблюдается вообще. Это следствие того, что по БТ говорят, что «все нормально, вируса нет».

Кроме того, в сельской местности возможности властей по сокрытию коронавируса используются шире и активнее.

Наконец, если следовать проверенным мировым стандартам, то все эти «пневмонии», всех оставшихся без точного диагноза в очагах коронавируса, тоже надо включать в картину эпидемии.

В мире регистрируются не только лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, но и случаи «типичной клинической картины». Если человек находится в сложной эпидобстановке, был контакт с носителем вируса и так далее, его тоже причисляют к заболевшим COVID-19. Особенно, если у него пневмония с типичной рентгенологической картиной.

Тесты дают 60-70% положительных результатов, остальные 30-40% просто не улавливают вирус. Поэтому нельзя полагаться только на данные тестирования, это не соответствует мировым стандартам.

Но у нас это делается именно так. Кроме того, если от COVID-19 умирает человек из сельской местности, где никто не будет подымать скандал, весьма высока вероятность, что будет написано «умер от пневмонии» или «сердечной недостаточности». Никто не учитывает того, что сейчас уже общеизвестно: COVID вызывает не только пневмонию, но и нарушения сосудистой стенки, нарушения свертываемости крови. Все тромбозы, инфаркты, инсульты тоже могут быть следствием инфицирования вирусом.

В Беларуси это все задвинуто на задний план, и никто про это говорить не будет. Никто не укажет коронавирус как причину такой клинической картины.

- Что можно сказать по количеству умерших от коронавируса в Беларуси, если опираться на достоверные данные из европейских стран?

- В Бельгии, где численность населения примерно такая же, как в Беларуси, от коронавируса по данным на 28 мая умерло около 9 370 человек.

У нас количество умерших, которое дает Минздрав, занижено в разы, на порядки. Но я все же думаю, что оно несколько ниже, чем в Бельгии. Там значительная часть заболевших и умерших - это жители домов престарелых, которых в Бельгии достаточно много. Около трети умерших - именно оттуда.

У нас домов престарелых значительно меньше – это снижает возможность распространения инфекции в этой группе населения. Но даже с учетом этих поправок видно, что данные белорусского Минздрава по смертям занижены в разы.

- Как будет развиваться ситуация с эпидемией в Беларуси и сколько жизней она еще может унести?

- Ситуация развивается так, что пока нет оснований надеяться на то, что она сама собой пойдет на убыль. Были надежды на потепление, солнце, ультрафиолет, что вирус утратит свою «заразность». Но пока не видно, чтобы это происходило. В странах с жарким климатом ситуация развивается тоже не по лучшему сценарию.

Я боюсь, что скоро Беларусь станет «чумным бараком» Европы. Никто не будет нас никуда пускать вследствие эпидемиологической ситуации. Вот Австрия отказалась от воздушного сообщения с Беларусью, хотя трубили, что «Белавия» возобновляет полеты в Вену, а через пару недель они сказали: хватит. Эстония отказалась от сообщения с нами. Украины открыла границы со всеми соседями, кроме Беларуси и России.

Думаю, заболеваемость и смертность от COVID-19 у нас будет расти и дальше. Конечно, контагиозность вируса оказалась несколько ниже, чем думали раньше. Тем не менее, без введения таких ограничительных мер, как карантин и масочный режим, заразившихся с каждым днем будет все больше.

Пока не будет ясно и четко сказано во всех, в том числе официальных, СМИ, чтобы люди каждый день соблюдали социальную дистанцию, масочный режим и другие карантинные меры, ситуация будет только ухудшаться. Сам по себе спад не наступит.