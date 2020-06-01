Видеофакт: Задержание активистов «Европейской Беларуси» Войнича, Тригубова и Винярского 8 1.06.2020, 7:58

6,154

фото из архива ИТАР-ТАСС

31 мая в Беларуси было задержано около 30 активистов и членов инициативных групп.

31 мая появилось видео задержания активистов гражданской кампании "Европейская Беларусь" Виталия Тригубова, Андрея Войнича и Максима Винярского. Сначала за такси, где ехали активисты, ехали два микроавтобуса и легковая машина, затем началось задержание. Как сообщает "Белсат", был задержан также водитель такси, в котором ехали активисты и везли звукоусиливающую аппаратуру и плакаты. Фамилия водителя устанавливается.

Правозащитникам "Весны" cообщили о задержаниях активистов со всей Беларуси. Напомним, 31 мая были проведены пикеты по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Милиция задерживала сборщиков подписей за Светлану Тихановскую и активистов.

Список задержанных:

Владимир Мороз (Кобрин),

Валерий Романович (Пинск), (выпустили)

Александр Милюк (Мосты), (выпустили)

Валентин Троцкий (Минск),

Вероника Мищенко (Минск),

Валерий Епифанов (Гродно),

Анна Романцевич (Щучин),

Тамара Потоцкая (Барановичи), (выпустили)

Алексей Сюдак (Вилейка), (выпустили)

Алесь Абрамович (Молодечно), (выпустили)

Николай Статкевич (Минск),

Олег Борозна (Витебск),

Александр Ильинец (Витебск),

Алексей Соломаненко (Витебск)

Иван Ремезовский (Гомель),

Денис Урбанович (Минск),

Нарыскина Светлана (Гомель),

Анатолий Данилькевич (Брест), (выпустили)

Евгений Гормаш (Минск),

Виталий Тригубов (Минск),

Андрей Войнич (Минск),

Максим Винярский (Минск),

водитель такси, в котором задержали Тригубова (фамилия выясняется),

Игорь Кравченко (Минск), (выпустили),

несовершеннолетний Егор Николаенко (Гомель), (выпустили),

Максим Ковалевич (Береза), (выпустили),

еще как минимум четыре человека.

Подробности задержаний:

Как сообщает телеграм-канал "Страна для жизни", утром 31 мая задержаны трое членов инициативной группы Светланы Тихановской. Среди задержанных —Владимир Мороз из Кобрина, Валерий Романович из Пинска, Александр Милюк из Мостов. Первых доставили в местное РОВД. Милюку вручили повестку и отвезли в Следственный комитет в Гродно, чтобы допросить в скости свидетеля по уголовному делу, возбужденному после инцидента в Гродно 29 мая. Днем Милюка освободили, он приехал на Советскую площадь в Гродно, где прошел сбор подписей. Валерия Романовича также отпустили.

Сообщается, что сотрудники милиции задержали их в качестве свидетелей. По какому делу члены инициативной группы в качестве свидетелей доставлены в милицию и Следственный комитет — не сообщается. Предположительно, это связано с происшествием во время пикета 29 мая в Гродно.

Также "Весне" сообщили, что в Минске задержан активист "Народнай Грамады" Валентин Троцкий. Около 14.00 стало известно, что активисту стало плохо, у него гипертонический криз. Его везут в больницу скорой медицинской помощи.

В Минске 31 мая около 12:30 на улице Маяковского в Минске люди в штатском на микроавтобусе заблокировали машину жены Статкевича Марины Адамович. В результате был задержан Николай Статкевич. В задержании не участвовал ни один милиционер в форме.

Ольга Николайчик сообщила, что также задержана активистка "Народнай Грамады" Вероника Мищенко и еще несколько человек, у которых была аппаратура для минского пикета.

Правозащитникам сообщили, что в Гродно также задержан Валерий Епифанов. Под домом одной из координаторок инициативной группы в Щучине Анны Романцевич также дежурила милицейская машина. Такая же ситуация сложилась у координатора ИГ Тихановской по Гомелю и Гомельской области.

Утром 31 мая на выезде из Барановичей задержали активистку Тамару Потоцкую. Причина — "не пройденный техосмотр". Ее увезли в РУВД в сопровождении пяти милицейских машин с мигалками. Позже Telegram-канал "Народнай Грамады" сообщил, что Тамару отпустили после 6 часов задержания.

Задерживался активист из Вилейки Алексей Сюдак. Стало известно, что милиция задержала в Молодечно активиста Алеся Абрамовича. Он находится в уголовно-исполнительной инспекции.

В Витебске задержан Олег Борозна. Его задержали сотрудники милиции при установке палатки для сбора подписей. Сообщается, что исчезли Соломаненко и Ильянец.

В Минске на площади Якуба Коласа сотрудник ГАИ задержал водителя, сигналившего в поддержку акции. Люди вокруг кричат "Отпускай".

Два сотрудника ГАИ выписали параллельно штрафы двум водителям. Это были водитель такси и водитель каршеринга.

В Гомеле задержали блогера Ивана Ремезовского. Он — сирота, ведет Yotube-канал "RealBelarus", недавно отбыл 15 суток за акцию солидарности с Сергеем Тихановским 7 мая в Гомеле. "Его схватили милиционеры, как только он вышел из дома, увезли в Новобелицкий РОВД", — сообщил "Радые Свабода" блогер Артем Шапаров. В 20:20 его выпустили без составления протокола. "Ничего не предъявляли и не проводили каких-либо бесед. Просто сидел", — рассказал Иван.

Телегра-канал Nexta Live сообщает о задержании недалеко от Комаровского рынка.

В Минске задержан лидер" Молодого фронта" Денис Урбанович. Пропала связь с активисткой Ириной Цап.

В Гомеле примерно в 12.00 была задержана Светлана Нарыскина . Женщину доставили в Центральный РАУС. Скорее всего задержание связано с ее участием в акции в поддержку Тихановского 7 мая. Несколько дней назад ее и ее мужа Леонида Кудинова вызывали в милицию для составления протокола, но она не пошла.

В Бресте примерно в 16.40 задержан ОМОНом Анатолий Данилькевич за бело-красно-белый флаг. Его отпустили после трех часов задержания. На него составили протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

В Минске задержан Евгений Гормаш, который кричал "Ганьба" на сотрудника ГАИ, который оформлял протокол на водителя.

Также 31 мая в 10:30 минские милиционеры задерживали Игоря Кравченко. Его освободили только в 20:00 часов без составления протокола.

Утром 31 мая в Гомеле задерживали также несовершеннолетнего Егора Николаенко. Его задержали в 11 часов и отпустили на свободу только через 5 часов. Это время его допрашивали якобы по факту избиения какого-то мужчины возле его дома. Несовершеннолетнего опрашивали все время без законного представителя. Кроме этого, у него взяли образцы слюны.

В Березе в 11:15 был задержан член инициативной группы Светланы Тихановской Максим Ковалевич. Сотрудники милиции продержали его в местном РУВД до 19 часов. Ему предъявляли якобы кражу велосипеда. По освобождению не дали никаких документов по поводу задержания.

Отметитм, что 29 мая на легальном пикете по сбору подписей был задержан Сергей Тихановский и еще семь человек. Избирательная кампания в Беларуси проходит на фоне задержаний и репрессий.