Виктор Бабарико представил Декларацию о честных выборах 11 1.06.2020, 8:27

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Виктор Бабарико

Фото: babariko.by

Выдвигающийся в президенты экс-банкир просит других кандидатов присоединиться к ней.

Декларация размещена на сайте претендента в президенты Виктора Бабарико babariko.by. Выдвигающийся в президенты экс-банкир просит других претендентов присоединиться к ней.

Текст декларации звучит так:

«Я, гражданин Республики Беларусь. И я действительно имею право избирать и быть избранным.

И по Конституции, и по совести.

Утверждать, что я за кого-то проголосую или не проголосую, имею право только я. Я не хочу, чтобы в отношении моего возможного выбора делались заявления, дискриминирующие людей по гендерному, национальному или профессиональному признаку.

Я хочу и имею право на честные выборы, свободные от непорядочного и провокационного поведения.

Я могу и должен сделать всё, чтобы обеспечить своё право на выбор. Я не хочу, чтобы меня принуждали голосовать или ставить за кого-то подпись. Не хочу слышать оскорблений или угроз в сторону претендентов на должность Президента и не хочу видеть реализацию этих угроз, особенно с помощью правоохранительных органов. Я не хочу слышать голословных обвинений претендентов в преступлениях или нарушениях: если это правда, я хочу, чтобы все известные факты о правонарушениях немедленно передавались в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел или отказа в регистрации кандидата в президенты.

Я знаю, что мой долг перед обществом — сообщать о нарушениях прав на честный выбор.

Я понимаю свою ответственность и не допущу нечестных выборов и незаконного поведения ни в отношении себя, ни в отношении своих друзей, родных и знакомых.

Я знаю, что долг общества, и мой личный долг — поддержать каждого порядочного гражданина, который сказал правду и столкнулся с преследованием.

Каждый имеет право на безопасность, и не должен беспокоиться за свою жизнь или жизнь своих близких при реализации избирательных прав.

Что лично я могу и должен сделать?

Сообщить

— если мое начальство просило меня в рабочее время оставить за кого-то подпись;

— о любом факте принуждения (угроза увольнением, лишением премии, плохой оценкой и т.п.) с целью повлиять на мои избирательные права;

— о любом факте подкупа (предложение премии, повышения, места в общежитии и т.п.) с целью повлиять на мои избирательные права;

— о случаях искажения государственной статистики, сокрытия от общества правдивых данных о ситуациях, угрожающих безопасности, в том числе о санитарной ситуации.

Помочь своими действиями и временем

— поддержать подписью по моему выбору всех лиц, выдвигаемых в кандидаты в Президенты;

— выступить волонтером, чтобы своими знаниями и опытами помочь тем кандидатам, которым я хочу;

— согласиться на выдвижение или поддержать выдвижение в члены участковых районных избирательных комиссий самых уважаемых членов общества;

— участвовать в собраниях избирателей, высказывать свое мнение;

— согласиться быть наблюдателем и убедиться в том, что выборы честные и законные.

Помочь своими ресурсами

— поддержать тех, кто подвергнется незаконному и несправедливому преследованию или лишениям;

— поддержать тех граждан, которые по жертвуют своим временем и ресурсами для реализации моего права на честный выбор».

Виктор Бабарико просит всех потенциальных кандидатов в Президенты выразить свою солидарность и присоединиться к озвученным принципам для организации честной и свободной кампании.

Также он просит поддержать Декларацию всех граждан Республики Беларусь, а в особенности — членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих.

«В понедельник, 1 июня 2020 года, мы подаем заявления об известных фактах нарушения законодательства в сфере участия администрации в сборе подписей, подкупа, понуждения избирателей. Просим сообщать о всех таких фактах! Как только мы получим информацию, мы дополним свое обращение. Правду говорить легко и приятно — чем больше граждан расскажут о фактах нарушения законодательства, тем чище будут выборы.

Мы призываем людей, которых принуждают ставить подписи, заявлять о правонарушениях открыто. Если вас уволят или лишат премии, мы будем организовывать юридическую, финансовую и другую поддержку.

Нами будет организована прямая телефонная линия, предложены формы заявлений о нарушениях, организована помощь в подаче заявлений. Если кто-то из вас подвергнется преследованию, мы свяжем вас с теми, кто может помочь. Призываем помогать друг другу и не бояться действовать законно», — говорится в обращении.