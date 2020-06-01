Виталий Цыганков: Атмосфера наэлектризована 2 1.06.2020, 8:50

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Фото: nn.by

Часть людей настроена достаточно радикально.

Об этом политолог Виталий Цыганков рассказал в эфире "Радыё Свабода":

- На Комаровке собирали подписи и за Бабарико, и за Козлова, но именно очередь желающих подписаться за Тихановскую дошла от Комаровки до улицы Якуба Коласа, растянувшись почти на километр. Почти все эти люди были в масках - я думаю, этим они намеренно показывали свою цивилизованность и серьезное отношение к проблеме коронавируса. Было больше людей с бело-красно-белой символикой. Люди понимают, что Тихановскую могут не зарегистрировать. Но они сочли необходимым прийти, стать в эту очередь, чтобы продемонстрировать свое негодование и свою солидарность.

У пришедших, как мне кажется, два мотива. Первый - достала эта жизнь и этот руководитель. Второй - выразить возмущение тем, что происходит последние дни, возмущение задержанием Тихановского. Пока никакие политические лидеры не призывают к каким-то радикальным действиям, поэтому пока мы видим только такую форму протеста.

Очередь, которую мы увидели, была рекордно велика. Естественно, значительная часть людей пришла именно в связи с последними новостями. Пока это все еще просто сбор подписей, хотя в такой форме люди явно выражают свой протест и негодование, а не просто "подписываются". И меня впечатляет, что люди готовы простоять 2-3 часа только для того, чтобы сделать этот гражданский поступок.

Как мне кажется, на сегодня значительная часть людей более радикально настроена, чем политические лидеры. Поэтому они выбирают своим кандидатом именно Тихановского. По-моему, сегодня для тех людей, которые приходят подписываться, все альтернативные кандидаты - "свои". Я видел как люди, постояв подписаться за Тихановскую, вставали в меньшую очередь, чтобы подписаться за Бабарико.

Как мне кажется, и умеренные кандидаты почувствовали, что в этой избирательной кампании люди требуют не каких-то программ реформ, не геополитического выбора, а просто определения насчет того, "за" или "против" Лукашенко. Например, тот самый Цепкало, который в первые дни своей кампании говорил преимущественно о реформах и Сингапуре, теперь уже начал давать колкие комментарии по поводу "козочек и коровок" Лукашенко.

На пикеты пришли самые разные люди, самых разных слоев. Преимущественно молодые, от 20 до 40 лет - очевидное большинство. Преимущественно русскоязычные, это не политические активисты. Это преимущественно новые для политики люди, иногда они признаются журналистам, что вышли на протест впервые в жизни.

Мне кажется, что атмосфера наэлектризована, она на грани. В любой момент может случиться, что люди не только будут что-то кричать, а могут силовым образом ответить милиции. Мы уже видели, как люди в Гродно расшатывали ту милицейскую машину. Я думаю, что это люди, которые выходили на антитунеядские протесты в 2017 году, которые выходят от злобы и отчаяния. Нельзя сказать, какая часть этих людей настроена достаточно радикально, но то, что они явились, это факт.

Еще осенью, когда для большинства политиков и аналитиков было очевидно, что "выборы" не будут нести никакой интриги - я с этим спорил, так как видел 2 вещи: падение популярности Лукашенко и экономические проблемы, которые не решаются. И сейчас, как мне кажется, эта кампания уже очень отличается от всех предыдущих.

Во-первых, с 2001 года не было таких кандидатов, как Цепкало и Тихонавский. Во-вторых, феномен Тихоновского. Блогеров было много, был, например, Максим Филиппович, но это было не во время выборов. А тут c Тихоновским все совпало. И это не "проект", сами люди родили этот проект, они сами толкали Тихоновского в каждом стриме к более активным и политическим действиям.