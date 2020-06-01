Частный космический аппарат Crew Dragon с двумя астронавтами на борту пристыковался к МКС 2 1.06.2020, 9:02

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Фото: SpaceX / NASA

Астронавты перешли на космическую станцию.

31 мая космический корабль Crew Dragon, разработанный частной компанией SpaceX, состыковался с модулем американского сегмента Международной космической станции, пишет "Гордон".

Прибывшие члены миссии Crew Demo-2 Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС и присоединились к участникам 63-й экспедиции – Кристоферу Кэссиди, Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру. Впервые за девять лет пилотируемый космический пуск осуществлен с территории США; впервые в истории коммерческий космический корабль с людьми совершил стыковку с орбитальной станцией.