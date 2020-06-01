закрыть
1 июня 2020, понедельник, 9:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Частный космический аппарат Crew Dragon с двумя астронавтами на борту пристыковался к МКС

2
  • 1.06.2020, 9:02
  • 2,412
Частный космический аппарат Crew Dragon с двумя астронавтами на борту пристыковался к МКС
Фото: SpaceX / NASA

Астронавты перешли на космическую станцию.

31 мая космический корабль Crew Dragon, разработанный частной компанией SpaceX, состыковался с модулем американского сегмента Международной космической станции, пишет "Гордон".

Прибывшие члены миссии Crew Demo-2 Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС и присоединились к участникам 63-й экспедиции – Кристоферу Кэссиди, Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру. Впервые за девять лет пилотируемый космический пуск осуществлен с территории США; впервые в истории коммерческий космический корабль с людьми совершил стыковку с орбитальной станцией.


популярное за неделю

Мнение

Павел Северинец на пикете в Витебске: Хватит кормить режим
Павел Северинец на пикете в Витебске: Хватит кормить режим Павел Северинец
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская