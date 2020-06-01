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Мы на деле показали, что значит тысячи несогласных белорусов

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  • 1.06.2020, 9:21
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Мы на деле показали, что значит тысячи несогласных белорусов
ФОТО: «НАША НІВА»

Пропаганда от госСМИ вызывает только саркастическую улыбку.

Небывалую активность продемонстрировали белорусы на пикетах по всей стране, пишет Telegram-канал "Мая краiна Беларусь".

Вольные люди получили "ответку" от несуразных государственных СМИ и прочих пропагандистов в виде плохо состряпанного агитпропа, что вызвало только саркастическую улыбку.

Лукашенко еще неделю назад форсил мифическими тысячами подписей, а мы на деле показали, что значит тысячи несогласных белорусов.


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