Мы на деле показали, что значит тысячи несогласных белорусов 1 1.06.2020, 9:21

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ФОТО: «НАША НІВА»

Пропаганда от госСМИ вызывает только саркастическую улыбку.

Небывалую активность продемонстрировали белорусы на пикетах по всей стране, пишет Telegram-канал "Мая краiна Беларусь".

Вольные люди получили "ответку" от несуразных государственных СМИ и прочих пропагандистов в виде плохо состряпанного агитпропа, что вызвало только саркастическую улыбку.

Лукашенко еще неделю назад форсил мифическими тысячами подписей, а мы на деле показали, что значит тысячи несогласных белорусов.