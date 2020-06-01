Мы на деле показали, что значит тысячи несогласных белорусов1
- 1.06.2020, 9:21
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Пропаганда от госСМИ вызывает только саркастическую улыбку.
Небывалую активность продемонстрировали белорусы на пикетах по всей стране, пишет Telegram-канал "Мая краiна Беларусь".
Вольные люди получили "ответку" от несуразных государственных СМИ и прочих пропагандистов в виде плохо состряпанного агитпропа, что вызвало только саркастическую улыбку.
Лукашенко еще неделю назад форсил мифическими тысячами подписей, а мы на деле показали, что значит тысячи несогласных белорусов.