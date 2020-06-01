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«Человек полдня проводит в очереди на флюорографию и уходит домой ни с чем!»

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  • 1.06.2020, 10:12
«Человек полдня проводит в очереди на флюорографию и уходит домой ни с чем!»

Как в Минске «лечат» заразившихся СOVID-19.

Минчанка рассказала Telegram-каналу "Баста!", как ее родственница заразилась коронавирусом и как проходило ее "лечение".

"Родная сестра моей свекрови начала себя очень плохо чувствовать примерно с середины апреля, - говорит она. - У нее сахарный диабет уже очень много лет. Тут добавляется высокое давление, человек мучается. В больницы ее отказывались ложить, ссылаясь на пандемию.

Ищем друзей, знакомых, удалось положить в кардиологический центр. Ее там продержали неделю, провели обследования, сказали по кардиологии все в порядке, подкорректировали препараты, которые она принимала от давления, отправили домой. Дома опять становится плохо. Высокое, ничем не сбиваемое давление. Отмучавшись еще неделю, ее забирает скорая помощь в эндокринологию городской больницы №1 в Минске. Там держат неделю по той же схеме: обследование, все нормально, отправляют домой. Обратите внимание, ни в одной из больниц тест на короновирус не делали.

Учитывая крайне тяжелое состояние сестры, свекровь забирает ее к себе на дачу, так как она уже нуждалась в непрерывном уходе. На даче случается гликемическая кома и через несколько дней у женщины полностью происходит потеря адекватности. Она сходит с ума. Учитывая прогрессирующий характер происходящего помешательства 25 мая женщину госпитализировали в больницу для умалишенных в Новинках. За эти дни ей становится еще хуже. Сейчас она в реанимации. Параллельно заболевает простудой со всеми признаками слабости, мышечной и суставной боли и прочими, моя свекровь, ее соседка по даче, а также сестра этой соседки.....

Моя свекровь сообщает об этом в Новинки и делает предположение о том, что возможно, у нее коронавирус. Там ей решают сделать тест. Тест положительный! Возникает вопрос, как давно у нее вирус??? Я полагаю, что с середины апреля, когда все и началось. И если бы изначально был поставлен правильно диагноз, возможно, всего этого не случилось бы.

Тем временем, моя свекровь, понимая, что она контакт первого уровня, вызывает врача на дом и сообщает эту историю. Врач говорит, приходите завтра в поликлинику! Приходит свекровь в поликлинику, там проводит полдня в очереди на флюорографию и уходит домой ни с чем! Ни анализа на коронавирус, ни лечения. Наотрез отказывают делать тест на короновирус без наличия его явных симптомов!

Я даже не знаю, как это комментировать. Безразличие? Геноцид? Экономическая нецелесообразность? Я в растерянности. Для чего тогда такое государство? Для ублажения власти и честолюбия одного человека? Только для главаря?"

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