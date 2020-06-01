Шведский футуролог спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков 1 1.06.2020, 10:28

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Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами.

В интервью РБК экономист, бизнес-тренер и футуролог Кьелл Нордстрем поделился мнением, что пандемия не сможет остановить ни один из процессов, которые уже на протяжении 25–30 лет меняют мировую экономику — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.

«Я сам был удивлен, когда увидел, что люди пытаются справиться с пандемией именно в рамках больших городов. Заметьте, даже сильно пострадавший от пандемии Нью-Йорк жители не покидают. Кажется, наша любовь к городам, привязанность к ним оказались сильнее страха смерти», — отмечает Нордстрем.

Согласно его прогнозам через несколько десятилетий самые развитые 600 городов будут обеспечивать 80% мировой экономики. При этом сами города, такие как Москва, Лондон и Шанхай, станут напоминать объединение небольших поселков.

«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами. Они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью, — считает эксперт. — Например, вокруг университетов возникают поселения единомышленников — людей, которым интересны наука и образование». Прообразами городов будущего Нордстрем считает Кремниевую долину и израильский Реховот. «Например, Реховот — это своего рода университетский поселок внутри большого города. Такие поселки начнут возникать и в других крупных городах. Скажем, Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков», — полагает экономист.

Кьелл Нордстрем широко известен как автор таких бестселлеров, как «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм» (обе книги переведены на десятки языков). Был советником и консультантом в правительстве Великобритании, а также во многих корпорациях (Pharmacia, Ericsson, Volvo, Procordia, Gambro и т.п.).