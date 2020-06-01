закрыть
1 июня 2020, понедельник, 13:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шведский футуролог спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

1
  • 1.06.2020, 10:28
  • 3,465
Шведский футуролог спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами.

В интервью РБК экономист, бизнес-тренер и футуролог Кьелл Нордстрем поделился мнением, что пандемия не сможет остановить ни один из процессов, которые уже на протяжении 25–30 лет меняют мировую экономику — глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.

«Я сам был удивлен, когда увидел, что люди пытаются справиться с пандемией именно в рамках больших городов. Заметьте, даже сильно пострадавший от пандемии Нью-Йорк жители не покидают. Кажется, наша любовь к городам, привязанность к ним оказались сильнее страха смерти», — отмечает Нордстрем.

Согласно его прогнозам через несколько десятилетий самые развитые 600 городов будут обеспечивать 80% мировой экономики. При этом сами города, такие как Москва, Лондон и Шанхай, станут напоминать объединение небольших поселков.

«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами. Они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью, — считает эксперт. — Например, вокруг университетов возникают поселения единомышленников — людей, которым интересны наука и образование». Прообразами городов будущего Нордстрем считает Кремниевую долину и израильский Реховот. «Например, Реховот — это своего рода университетский поселок внутри большого города. Такие поселки начнут возникать и в других крупных городах. Скажем, Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков», — полагает экономист.

Кьелл Нордстрем широко известен как автор таких бестселлеров, как «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм» (обе книги переведены на десятки языков). Был советником и консультантом в правительстве Великобритании, а также во многих корпорациях (Pharmacia, Ericsson, Volvo, Procordia, Gambro и т.п.).


популярное за неделю

Мнение

Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада
Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада Дмитрий Бондаренко
Открытое письмо
Открытое письмо Светлана Тихановская
Хватит кормить режим
Хватит кормить режим Павел Северинец
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков