закрыть
1 июня 2020, понедельник, 13:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бразилии уже полмиллиона случаев коронавируса

3
  • 1.06.2020, 10:43
  • 2,098
В Бразилии уже полмиллиона случаев коронавируса
Фото: Getty Images

За последние сути в стране выявлено более восьми тысяч новых заражений.

В Бразилии зафиксировано 506 708 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometers в понедельник, 1 июня, пишет korrespondent.net.

При этом 205 371 пациент уже выздоровел, а 29 101 скончался.

Накануне в Бразилии COVID-19 заболело 8268 человек. 267 больных умерли. 272 236 пациентов продолжают бороться с болезнью.

Отметим, что первый случай заболевания в стране выявили 26 февраля.

Напомним, что ранее в мире сменился лидер по заболеваемости COVID-19. Бразилия обошла США по суточному показателю заболеваемости коронавирусом - более 22 тысяч новых инфицированных.


популярное за неделю

Мнение

Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада
Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада Дмитрий Бондаренко
Открытое письмо
Открытое письмо Светлана Тихановская
Хватит кормить режим
Хватит кормить режим Павел Северинец
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков