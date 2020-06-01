Добро пожаловать в новую реальность 5 Анджей Почобут

1.06.2020, 10:49

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Выходные показали, что Беларусь — это уже совсем другая страна.

Новизна сложившейся нынче ситуации в том, что антилукашенковское большинство начинает осознавать себя большинством. Пока робко и неуверенно, но уже вырисовывается вполне себе оптимистичная тенденция.

Реакция на потуги агитпропа такова, что можно предположить, что осознание большинства большинством будет нарастать. Уже сегодня публично поддерживать Лукашенко, высказываться в его поддержку, становится стыдно.

Имеем ли мы дело со снежным комом, втягивающим в свою орбиту все новые колеблющиеся слои населения? Будет ли это явление нарастать?

В любом случае выходные показали, что теперь это уже совсем другая страна. Добро пожаловать в новую реальность!

Анджей Почобут, "Фейсбук"