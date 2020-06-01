Добро пожаловать в новую реальность5
- Анджей Почобут
- 1.06.2020, 10:49
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Выходные показали, что Беларусь — это уже совсем другая страна.
Новизна сложившейся нынче ситуации в том, что антилукашенковское большинство начинает осознавать себя большинством. Пока робко и неуверенно, но уже вырисовывается вполне себе оптимистичная тенденция.
Реакция на потуги агитпропа такова, что можно предположить, что осознание большинства большинством будет нарастать. Уже сегодня публично поддерживать Лукашенко, высказываться в его поддержку, становится стыдно.
Имеем ли мы дело со снежным комом, втягивающим в свою орбиту все новые колеблющиеся слои населения? Будет ли это явление нарастать?
В любом случае выходные показали, что теперь это уже совсем другая страна. Добро пожаловать в новую реальность!
Анджей Почобут, "Фейсбук"