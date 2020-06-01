Многоходовочка

Многоходовочка5
- 1.06.2020, 11:07
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Рецепт обрушения рейтинга прост, Путину это блестяще удалось!
Как уронить доверие с 59% до 25% за 2,5 года? Рецепт прост, пишет Telegram-канал "СерпомПО"
- в 4-й раз избраться президентом, обещая народу, что мы не только покажем кузькину мать всему миру, но и сами заживем счастливо-богато;
- тут же увеличить возраст выхода на пенсию на 5 лет, вопреки многочисленным обещаниям этого не делать;
- позволить своим друзьям и дальше богатеть на госказах, увеличивая состояния в разы, пока за официальную (сильно заниженной) черту бедности загнано 20 млн граждан, а половине хватает только на еду и одежду;
- тратить деньги на войны в Сирии, Ливии, Донбассе, поддержку непризнанных режимов – на все, кроме помощи своему населению;
- жестко – дубинками, тюремными сроками – пресекать любое недовольство;
- подменить Конституцию, чтобы править уже до выноса тела;
- отправить страну на 2-месячный неоплачиваемый карантин, что привело к росту безработицы, дальнейшему обнищанию людей, разорению бизнесов. А самому скрыться в бункере.
Путину все блестяще удалось!