Многоходовочка 5 1.06.2020, 11:07

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Карикатура: Сергей Елкин / DW

Рецепт обрушения рейтинга прост, Путину это блестяще удалось!

Как уронить доверие с 59% до 25% за 2,5 года? Рецепт прост, пишет Telegram-канал "СерпомПО"

- в 4-й раз избраться президентом, обещая народу, что мы не только покажем кузькину мать всему миру, но и сами заживем счастливо-богато;

- тут же увеличить возраст выхода на пенсию на 5 лет, вопреки многочисленным обещаниям этого не делать;

- позволить своим друзьям и дальше богатеть на госказах, увеличивая состояния в разы, пока за официальную (сильно заниженной) черту бедности загнано 20 млн граждан, а половине хватает только на еду и одежду;

- тратить деньги на войны в Сирии, Ливии, Донбассе, поддержку непризнанных режимов – на все, кроме помощи своему населению;

- жестко – дубинками, тюремными сроками – пресекать любое недовольство;

- подменить Конституцию, чтобы править уже до выноса тела;

- отправить страну на 2-месячный неоплачиваемый карантин, что привело к росту безработицы, дальнейшему обнищанию людей, разорению бизнесов. А самому скрыться в бункере.

Путину все блестяще удалось!