СOVID-19 в регионах Беларуси: в молодеченский морг умерших от инфекции привозят ежедневно 6 1.06.2020, 11:10

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иллюстрационное фото Reuters

Новая информация о эпидемии в Беларуси.

Telegram-канал "Баста!" публикует новую информацию о смертях от СOVID-19 в белорусских регионах:

"Умерла женщина. Была под ИВЛ. Работала в общепите Столинского райПО. В конторе, где она работала, многие заболели. У некоторых подтвержденный Covid-19. У некоторых воспаление. Остальные работают? как и прежде. Никаких анализов и тестов у оставшихся работать нет брали", - пишет житель Столина Брестской области.

"Молодечно. Был в морге, забирал отца, лежали два чёрных пакета. Паталогоанатом сказала, что в среднем 1-2 пакета в сутки провозят – это умершие от коронавируса", - пишут из Молодечно Минской области.

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