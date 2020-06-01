Астронавт Даг Херли заберет с МКС флаг США, который оставил там в 2011 году 14 1.06.2020, 11:30

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Даглас Херли (справа)

Фото: NASA

Флаг, который провел девять лет в космосе, собираются отправить на Марс.

Астронавт Даглас Херли, который прибыл на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, вернется на Землю с флагом США, который оставил на МКС девять лет назад, передает "Громадське".

В 2011 году Херли был участником STS-135, последнего космического полета в рамках программы Space Shuttle. На флаге написано, что его должна "захватить" команда, которая прибудет на МКС из Космического центра Кеннеди во Флориде.

This was nine years ago! See @Astro_Doug on the left side. pic.twitter.com/koa6HdmQne — ChristianD (@Christi26912367) May 2, 2020

В том же 2011 году компания SpaceX сообщила в Twitter, что приступает к "захвату" флага. И через девять лет Илон Маск сделал репост этого твита.

Nine years later https://t.co/CS1LbPLN2N — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020

После возвращения на Землю космические приключения флага, очевидно, не закончатся. Его планируют отправить на Марс в рамках миссии "Артемида" в 2024 году.