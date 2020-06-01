Пикет лукашистов под белым флагом 9 1.06.2020, 12:03

11,029

Вероника Мищенко

Наверное, хотели сдаться.

Активистка "Народнай Грамады" Вероника Мищенко задается вопросом, где же пикеты по сбору подписей за Лукашенко?

- Мы видим, как на пикеты приходят тысячи людей. Но при этом оказывается, что Лукашенко уже набрал 200 000 голосов, а Тихановский только 10 000. Мы не видим ни одного пикета Лукашенко. Где они?

Хотя нет, один пикет был. Стояли под ГУМом с белым флагом. Наверное, хотели сдаться, - заявила Вероника Мищенко.