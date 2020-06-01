Пикет лукашистов под белым флагом

Пикет лукашистов под белым флагом9
- 1.06.2020, 12:03
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Наверное, хотели сдаться.
Активистка "Народнай Грамады" Вероника Мищенко задается вопросом, где же пикеты по сбору подписей за Лукашенко?
- Мы видим, как на пикеты приходят тысячи людей. Но при этом оказывается, что Лукашенко уже набрал 200 000 голосов, а Тихановский только 10 000. Мы не видим ни одного пикета Лукашенко. Где они?
Хотя нет, один пикет был. Стояли под ГУМом с белым флагом. Наверное, хотели сдаться, - заявила Вероника Мищенко.