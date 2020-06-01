В Гродно от СOVID-19 умерла медик 2 1.06.2020, 12:32

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Фото: gkb2.grodno.by

Ей было 52 года.

От коронавируса умерла работница городской клинической больницы №2 в Гродно, сообщает Telegram-канал "Баста!" Ей было 52 года.

"Вчера от короновируса скончался медицинский работник городской клинической больницы №2 города Гродно Валентина. Ей было 52 года. Работала в больнице в отделении пульмонологии", - пишет читатель из Гродно.

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