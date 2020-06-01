Павел Северинец: Настроение боевое 1 1.06.2020, 12:42

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Фото: svaboda.org

В Витебске пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую прошел в национальном духе.

Бел-красно-белые флаги развивались над очередью в 1000 человек, часто звучал белорусский язык, говорит сопредседатель партии БХД Павел Северинец, передает «Радыё Рацыя»:

- Огромная очередь, чтобы подписаться за Тихановского. Свобода! Жыве Беларусь! Верим! Можем! Победим! Насколько я помню, как минимум половина выступлений была на белорусском языке. Свободный микрофон в Витебске, меня поразило, что активные жители Витебска очень хорошо знают белорусский язык. Это показывает, что люди не побоялись, даже когда прошла информация, мы объявляли, что задержали Статкевича и потребовали его освобождения, люди не расходились. В принципе, настроение очень бодрое, я бы сказал, боевое.

По словам Павла Северинца, провокаций как в Гродно не было, но не обошлось без задержаний. Самого Павла милиция сопровождала до границы Витебской областью, затем свернули его сопровождение, и он вернулся домой без происшествий. Акции в Витебской области продолжатся.

Павел Северинец призывает людей не бояться и приходить на пикеты, подписываться за Светлану Тихановскую в поддержку солидарности с Сергеем Тихановским.