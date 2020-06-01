В Ивано-Франковской области произошло землетрясение 1 1.06.2020, 13:32

2,052

Фото: opendata.dolyna.if.ua

Источник землетрясения находился в районе украинского города Долина.

1 июня в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера, сообщил Главный центр специального контроля Украины.

Источник землетрясения находился в районе города Долина Ивано-Франковской области на глубине два километра.

В центре отметили, что такое землетрясение может ощущаться людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, но не несет угрозы для населения.

Издание Galka.if.ua со ссылкой на местных жителей пишет, что землетрясение почувствовали жители Долины и близлежащих сел.

"Почувствовали. Стекла в серванте зазвенели", – сообщила жительница Долины Галина Стефанишина-Леськив.

"У нас очень сильно ощущалось. Сидим, отходим от шока и страха", – рассказала жительница села Яворов Диана Попадинец.

Самый сейсмически активный регион Украины – Закарпатье, где регулярно происходят небольшие землетрясения, их количество может достигать 20 в год. Последние, магнитудой 3,1 и 1,5, были зарегистрированы в апреле.

По данным сейсмологов, самым сейсмически опасным районом вблизи Украины считается зона Вранча, которая расположена на участке стыковки Южных и Украинских Карпат.