В Норвегии нашли 1600-летнюю настольную игру 1 1.06.2020, 13:47

2,758

Фото: University of Bergen

Исследователи до сих пор пытаются понять, по каким правилам в нее играли.

В апреле 2020 года норвежские археологи из музея при Университете Бергена раскопали остатки небольшой могилы раннего железного века возле деревни Итре-Фосс в западной Норвегии, пишет National Geographic. В ней они обнаружили несколько фрагментов разбитой глиняной посуды и обожженного стекла, а также настольную игру, которая датируется 100-400 гг. н. э.

Среди фрагментов игры — 13 целых и 5 сломанных игровых фишек, а также почти не поврежденная игровая доска. Археологи предполагают, что похороненный в этом месте человек обладал высоким социальным статусом.

По словам участника исследования Мортена Рамстада, подобные предметы могут свидетельствовать о контактах с Римской империей, где только высшие слои общества проводили время за настольными играми.

Игра могла быть основана на римской игре Ludus latrunculorum, которая считается вариантом более ранних греческих игр, известных как Petteia, pessoí, psêphoi, poleis и pente grammaí.

Все эти игры были ранними предками более известной настольной игры Хнефатафл. Это семейство древних скандинавских и кельтских настольных игр, в которые играли на клетчатой или решетчатой игровой доске с двумя армиями.

Надежные описания правил этой игры отсутствуют. Исследователи предполагают, что фишки в ней двигались по принципу движения ладьи в современных шахматах в зависимости от четности или нечетности числа, выпавшего на игральной кости.