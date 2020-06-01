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Название забайкальского поселка переделали в «Путинвор»

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  • 1.06.2020, 14:05
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Название забайкальского поселка переделали в «Путинвор»
Фото: @ProgressRB

Надпись из камней появилась высоко на холме.

В поселке Агинское забайкальского края неизвестные в ночь на 1 июня переделали надпись из камней на холме с названием населенного пункта в «Путинвор». Об этом сообщается на странице «Партии прогресса РБ» в Twitter, пишет «МБХ медиа».

Издание «Чита.ру» передает, что изначально фотография была опубликована в Viber-чате поселка «Агинское 24/7», через некоторое время ее удалили. В пресс-службе администрации округа заявили, что фотография «может быть монтажом», но позднее этот инцидент прокомментировал глава поселка Андрей Дашин.

«Многие из нас стали очевидцами крайне неприятного и глупого инцидента по изменению надписи „Агинское“ на склоне горы. Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нем», — заявил Дашин.


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