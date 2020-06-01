Название забайкальского поселка переделали в «Путинвор»2
- 1.06.2020, 14:05
- 2,279
Надпись из камней появилась высоко на холме.
В поселке Агинское забайкальского края неизвестные в ночь на 1 июня переделали надпись из камней на холме с названием населенного пункта в «Путинвор». Об этом сообщается на странице «Партии прогресса РБ» в Twitter, пишет «МБХ медиа».
Издание «Чита.ру» передает, что изначально фотография была опубликована в Viber-чате поселка «Агинское 24/7», через некоторое время ее удалили. В пресс-службе администрации округа заявили, что фотография «может быть монтажом», но позднее этот инцидент прокомментировал глава поселка Андрей Дашин.
«Многие из нас стали очевидцами крайне неприятного и глупого инцидента по изменению надписи „Агинское“ на склоне горы. Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, — это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нем», — заявил Дашин.
ХАХАХА, все СМИ закрывают— Партия Прогресса РБ (@ProgressRB) June 1, 2020
на первом фото видно, как бегут люди разбирать буквы, сотрудники администрации наверное ))
В Агинском округе опровергли создание надписи про Путина на сопке pic.twitter.com/QUWuBWW2W1