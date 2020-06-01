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Белорусы просят Илона Маска отправить Лукашенко в космос без скафандра

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  • 1.06.2020, 14:25
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Белорусы просят Илона Маска отправить Лукашенко в космос без скафандра

Все началось с поста белорусского комика Андрея Скорохода.

Белорусы просят Илона Маска отправить Лукашенко в космос. Без скафандра, передает телеграм-канал “Баста!”.

Все началось с поста белорусского комика Андрея Скорохода в Твиттере.

"Илон Маск запустил ракету в космос. А Лукашенко запустил проститутку на пикет. Какие разные судьбы. Пусть Илон Маск запустит в космос Лукашенко. Можно без скафандра. Скинемся всей страной", - написал он.

Идея понравилась белорусам, которые начали активно писать основателю SpaceX в Твиттере. Чтобы Маск понял, о ком речь, они напомнили "это тот парень, который наврал о Тесле".

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