Бермудские острова вошли в топ крупнейших инвесторов в Россию 7 1.06.2020, 14:29

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Более 55% прямых инвестиций в РФ приходится на офшоры.

Потоки капитала в российской экономике продолжают оставаться наглядной иллюстрацией географии офшорных зон.

По итогам 2019 года в реальный сектор РФ из-за рубежа было проинвестировано 84 млрд долларов, из этой суммы 55% пришло из популярных у россиян офшоров, следует из статистики ЦБ по объему прямых инвестиций, передает finanz.ru .

Из 6 стран - крупнейших инвесторов в капитал российских юрлиц четыре являются 100-процентными офшорами, а три - представляют из себя островные государства с ВВП и населением меньше, чем у Московской области.

Лидером, на которого приходится больше трети инвестиций, остается Кипр: за прошлый год оттуда в Россию пришло 36,2 млрд долларов. Общий объем вложений достиг 147,2 млрд долларов.

Прыжок на второе место в рейтинге крупнейших инвесторов совершили Бермудские острова. По итогам 2019 года бермудские резиденты увеличили вложения в Россию на 27%, до 37,7 млрд долларов.

Более чем вдвое - с 13,1 до 25,9 млрд долларов - вырос объем инвестиций с острова Джерси (6-е место) Резиденты Багамских островов, напротив, выводили деньги из России (13,1 млрд долларов за год), откатившись с 2-го на 5-е место в рейтинге крупнейших инвесторов.

Из Нидерландов (3-е место) в Россию новых денег не пришло: объем прямых инвестиций остался на уровне 35,4 млрд долларов. Вложения из Великобритании (4-е место) выросли с 15 до 31,1 млрд долларов.

Оффшорная география прямых инвестиций говорит о том, что в Россию приходят не иностранные деньги, а складированные за рубежом прибыли российских же компаний. Причем, эти потоки замкнуты в круг, и чистые инвестиции близок к нулю.

Так, по данным платежного баланса ЦБ, за год нефинансовый сектор вложил в РФ 26,9 млрд долларов в виде ПИИ. При этом отток составил 26,3 млрд долларов. Чистый объем ПИИ таким образом составил мизерные 600 млн долларов, или 0,0003% ВВП страны.

Это означает, что «крупнейшие корпорации продолжают парковать свободный кэш за границей», говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Речь идет о структурном оттоке капитала, который стабилен при любой политике и любых ценах на нефть, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: 20-30 млрд долларов в год утекает на офшорные счета, где бизнес предпочитает копить прибыль, не рискуя вкладывать ее в развитие.

В первом квартале 2020-го баланс прямых инвестиций для России резко ухудшился: из страны утекло на 4,7 млрд долларов больше, чем пришло.

Глобальный коронавирусный шок сулит обвальное падение инвестиционной активности. «Степень неопределенности относительно экономических последствий пандемии остается крайне высокой. Это де факто ставит многие инвестиционные процессы на паузу и заставляет считать падение инвестиций на 10% в реальном выражении базовым сценарием на 2020 год», - указывает главный экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова.

«Опыт предыдущих кризисов показывает, что сокращение инвестиций такого масштаба сопровождается падением импорта на 25% в реальном выражении», - добавляет она.