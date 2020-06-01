закрыть
1 июня 2020, понедельник, 17:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе

13
  • 1.06.2020, 14:56
  • 4,670
Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе

Новое исследование сосредоточилось на том, почему нашему организму так хорошо от напитков, содержащих кофеин.

Международная группа ученых принесла хорошие новости о кофе: последнее исследование показало, как любимый многими напиток связан с внушительными преимуществами для здоровья, в частности, снижением риска заболеваний печени, пишет РБК.

Исследования часто обнаруживают связь потребления кофе с понижением уровня сахара в крови, улучшением когнитивных функций, защитой от возрастной деменции и даже с продлением жизни. Все эти связи корреляционные, а не причинно-следственные, однако совершенно точно известно, что кофе способен как минимум улучшить наше настроение с 8 утра до полудня.

Новое исследование сосредоточилось на том, почему нашему организму так хорошо от кофе (и чая, который тоже содержит кофеин). В большинстве научных работ о влиянии кофе и чая на здоровье человека указана именно корреляция. Выяснить детали было бы не лишним, решили ученые из Нидерландов, Великобритании, Германии, Франции и США. Они присмотрелись к эпигенетическим изменениям, т.е. влиянию на гены внешних факторов (в данном случае, чая и кофе).

«Эпигенетика — это модификации ДНК, не затрагивающие основную последовательность, но аккумулированные в экспрессии генов, — пишут авторы исследования в препринте на BioRxiv, научном портале Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор. — Эпигенетика — это механизм опосредованного влияния факторов питания и образа жизни на риски возникновения заболевания».

К исследованию привлекли 15 800 добровольцев европейского и афроамериканского происхождения. Большой размер выборки и многоэтнический вклад стали движущей силой этой работы.

Контролируя другие факторы, влияющие на эпигенетику, исследователи сфокусировались на ассоциациях, специфичных для употребления кофе и чая, и нашли связь со снижением риска ожирения и цирроза печени, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Процесс, благодаря которому кофеин влияет на наши гены, называется метилированием ДНК. Чем больше ученые узнают об этом процессе, тем больше он кажется им ключевым в управлении «эпигенетическими переключателями» в растущем списке заболеваний и расстройств, догоняющих человека с возрастом.

«В целом исследование показывает, что потребление кофе связано с различными уровнями метилирования ДНК и что связанные с ним эпигенетические вариации могут объяснить механизм эффекта кофе при определении риска заболеваний», — пишут ученые.

Кофе попадает в лабораторию не впервые. Предыдущие исследования показывали, что кофеин даже восстанавливает оборванные «нити» ДНК и усиливает их, в том числе посредством метилирования, что тоже может влиять на экспрессию генов, связанных с риском заполучить болезни Альцгеймера, Паркинсона и диабет.


популярное за неделю

Мнение

Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада
Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада Дмитрий Бондаренко
Открытое письмо
Открытое письмо Светлана Тихановская
Хватит кормить режим
Хватит кормить режим Павел Северинец
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа
На этих «выборах» осталась только одна идея, один лозунг, одна программа Виталий Цыганков