В России хотят запретить биткоин 11 1.06.2020, 15:29

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Также могут быть запрещены и другие международные криптовалюты.

Госдума опубликовала текст законопроекта "О цифровых финансовых активах" ко второму чтению. В нем представлен новый вариант регулирования криптосферы: нововведения напрямую запрещают не только оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, но и майнинг и даже рекламу. Под ограничения подпадает биткоин, эксперты оценивают потери бюджета от исключения майнинга более чем в $2 млрд в год, пишет The Bell.

Власти хотят ввести определения цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Под первое определение попадает практически любая криптовалюта, под второе — цифровые активы, контролируемые Центробанком, и ценные бумаги. С активами граждане смогут совершать сделки без ограничений, а чтобы владеть цифровыми валютами легально, их придется задекларировать в налоговой инспекции.

Цифровые валюты, выпущенные не в России, для использования в стране запрещены. Но если гражданин хочет работать с криптовалютой, он может делать это на зарубежных площадках, к ответственности его привлекать не будут, сказал "Коммерсанту" глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Ответственность грозит разработчикам компьютерных игр, в которых есть внутренняя игровая валюта, а также интернет-пользователям, совершающих онлайн-покупки с помощью распространенной в интернете практики принятия договоров-оферт, предупреждают эксперты Центра компетенций "Сколково".

Законопроект устанавливает ответственность за распространение информации об организации и (или) осуществлении выпуска, а также об организации обращения цифровой валюты. Под такой запрет способен попасть любой пост в социальных сетях (мессенджерах), публикация в СМИ и на интернет-ресурсах, упоминающие разработчиков технологии блокчейн или любую информацию о развитии рынка в России и за рубежом. При нарушениях ресурс будет заблокирован Роскомнадзором.

Участники рынка назвали такую версию законопроекта ограничивающей права граждан и бизнеса. Как объяснил "Коммерсанту" партнер Taxology Михаила Успенского, самое ужасное, что законопроект полностью блокирует легальную продажу основных мировых криптовалют в России, в первую очередь биткоина и Ethereum.