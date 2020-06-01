У координатора «Европейской Беларуси» конфисковывают имущество 28 1.06.2020, 15:51

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Забрали телевизор, компьютер и стиральную машину.

В Бресте судебные приставы описали имущество у активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея и Полины Шарендо. Как сообщает Полина Шарендо, исполнители приняли решение о вывозе описанной техники. При этом телевизор, стиральную машину, компьютер, сотрудники отдела принудительного исполнения наказаний оценивают в 20-10 рублей, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Семья Шарендо связывает такие действия с давлением на активистов, которые приняли участие во вчерашнем пикете по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской.

При описи и вывозе имущества присутствовали судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Московского района Бреста Коренкович Е.С, а также начальник отдела принудительного исполнения наказаний Московского района Бреста Штык А.В.