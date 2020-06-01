Музыкант и шоумен Павел Сыроежкин: Все хотят перемен 2 1.06.2020, 15:59

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Фото: facebook/Pavel Syroezhkin

Это объединяет белорусов совершенно разнообразных политических взглядов, уровня достатка и образования.

Известный белорусский музыкант и шоумен Павел Сыроежкин в «Фейсбуке» поддержал участников пикетов по сбору подписей в поддержку перемен в Беларуси:

Мне было 15, когда к власти пришёл Лукашенко. Сейчас мне уже пятый десяток пошёл, а он и нынче там. Моему старшему сыну в этом году будет уже 20. Другой власти он попросту не видел. А хотел бы. И он не понимает, как такая ситуация возможна в европейской стране в настоящее время. Но сейчас не об этом. Можно, конечно, бесконечно долго продолжать вести богемно-куртуазные разговоры в модных минских гостиных, сокрушаясь что «Все-равно мы ничего не изменим, вы же понимаете...». А можно проявить немного осознанности, и гражданского самосознания. Это вопрос выбора каждого. Сегодня встретил очень много разных людей, совершенно разнообразных политических взглядов, уровня достатка, образования. Но объединяет их одно - все они очень устали. Все хотят перемен. Уверен, прямо сейчас «система» переживает самый суровый стресс-тест. Я просто поставил свою подпись, внес маленькую лепту в общее дело и наблюдаю. Это совсем несложно, да и погода сегодня хорошая. Мне, правда, есть чем рисковать, поверьте. Но ещё хуже, мужчине жить без внутренней гордости и чувства собственного достоинства.

Всем мир!