В Карпатах в первый день лета выпал снег 1 1.06.2020, 16:35

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Фото: Василий Фицак

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский по состоянию на 1 июня держится на уровне 0 °С.

В Карпатах в первый день лета выпал снег. Об этом 1 июня в Facebook сообщил спасатель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Василий Фицак.

"Поп Иван. Черногора. В первый день календарного лета, думал, будет хотя бы градус тепла, но температура 0 °С и падает снег", – отметил спасатель.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, видимость на горе ограничена – 50 м. Ветер северо-западный 6 м/с.