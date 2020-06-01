Вспышка COVID-19 зафиксирована в Березино Минской области 1.06.2020, 16:45

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Родильное отделение больницы заполнено пациентами с пневмонией и коронавирусом.

Вспышка Covid-19 в Березино Минской области. Случаи заражения выявлены в райпо, родильное отделение больницы заполнено пациентами с пневмонией и коронавирусом, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Новые случаи Сovid-19 в Березинском райпо, - пишет житель города. - У одного человека Сovid-19 уже подтвержден, много кто на больничном. Никаких мер абсолютно не принимается.

В Березинской центральной районной больнице все родильное отделение отдано под "ковидных"

В городе вообще нет никакой информации о том, сколько больных и в каких организациях есть. Никто никаких мер не предпринимает".

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